Başkan Görgel, “Kanlıdere Köprüsü, şehrimizin geçmişine ışık tutan çok kıymetli bir yapı.Bu nedenle restorasyon süreci büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.Amacımız, bu kıymetli eseri gelecek nesillere güvenle aktarabilmek” dedi.

6 Şubat depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta hasar gören tarihi yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor. Şehrin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Kanlıdere Köprüsü de yeniden hayat buluyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla, şehrin tarihine tanıklık eden köprüde deprem sonrası oluşan deformasyonlar aslına ve özgün yapısına uygun şekilde onarılıyor. Çalışmalar, yapının tarihi dokusuna zarar verilmeden, bilimsel ve teknik esaslar doğrultusunda titizlikle sürdürülüyor. Restorasyon kapsamında köprünün taş örgüsünde ve kemerlerinde meydana gelen çatlaklar, yıpranmalar ve zayıflamalar giderilerek yapının dayanıklılığı artırılacak. Projeyle, köprünün mimari bütünlüğünün korunması ve uzun yıllar güvenle hizmet vermesi hedefleniyor.

Restorasyon Etaplar Halinde Sürüyor

Çalışmalar çerçevesinde köprüde iskele ve taşıyıcı sistemlerin kurulumu tamamlanırken, bu aşamanın ardından zemin düzenleme, söküm ve kazı çalışmalarına geçildi. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ise taş onarımı, derz yenileme, kemer restorasyonu ve özgün malzeme tamiri gibi restorasyonun ana uygulama aşamaları gerçekleştirilecek.

Başkan Görgel, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Tarihi Kanlıdere Köprüsü’nde gerçekleştirilen restorasyon sürecini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. İncelemelere AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül de eşlik etti. Yapılan incelemelerde, restorasyon sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtildi.

“Tarihi Mirasımıza Sahip Çıkmak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır”

Kanlıdere Köprüsü’nde yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.Başkan Görgel,“6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizde yalnızca konutları ve altyapıyı değil, aynı zamanda kültürel miraslarımızı da ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kanlıdere Köprüsü, şehrimizin geçmişine ışık tutan çok kıymetli bir yapı. Bu nedenle restorasyon süreci büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu çalışmalarda köprünün tarihi kimliği korunurken, modern tekniklerle güçlendirilmesi sağlanıyor. Amacımız, bu kıymetli eseri gelecek nesillere güvenle aktarabilmek. Şehrimizin kültürel mirasına sahip çıkmak, sadece geçmişimize değil, geleceğimize de sahip çıkmaktır. Bu anlayışla Kahramanmaraş’ımızın her köşesinde restorasyon ve ihya çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.