Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa tüm gençler davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu belediyecilik anlayışı doğrultusunda gençlere yönelik projelerini kararlılıkla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak önemli bir programa daha imza atılıyor. Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş çatısı altında düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklenirken, bu kapsamda Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programı gerçekleştirilecek.

18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek programa Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan konuk olacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program saat 16.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Gençlik Buluşması’na tüm gençlerin davetli olduğu ifade edildi.