Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kurulan ve kısa sürede önemli başarılara imza atan Onikişubat Belediyespor Voleybol Kulübü, hem sportif başarılarıyla hem de gençlere yönelik sosyal projeleriyle Kahramanmaraş’ta örnek bir kulüp olmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş’a büyük bir sportif heyecan ve gurur yaşatan Onikişubat Belediyespor, Kariyer Günleri kapsamında gençlerle bir araya gelerek sporun birleştirici ve yol gösterici gücünü öğrencilerle paylaştı.

Program kapsamında ilk olarak Doğa Koleji, ardından Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek öğrencilerle samimi ve ilham verici buluşmalar gerçekleştirildi.

“Spor, hayata disiplin ve özgüven katar”

Ziyaretlerde konuşan OnikişubatBelediyespor Baş Antrenörü Mehmet Aydın, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam okulu olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler bugün burada sadece bir voleybol takımını değil; disiplinli çalışmanın, sabrın ve hedefe inanmanın neler kazandırabileceğini paylaşmak için bulunuyoruz. Spor, insanın karakterini şekillendirir, özgüven kazandırır ve hayata bakışını değiştirir. Gençlerimizin kendilerine inanmasını, hayallerinin peşinden gitmesini istiyoruz. OnikişubatBelediyespor olarak sahadaki başarımızın temelinde de bu anlayış yatıyor.”

Aydın, takımın namağlup yolculuğunun arkasında büyük bir emek, birliktelik ve inanç olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin hangi alanda olursa olsun düzenli çalışmayı ve vazgeçmemeyi ilke edinmeleri gerektiğini ifade etti.

“Hayal kurmaktan vazgeçmeyin”

Takım Kaptanı Yusuf Erdem ise öğrencilere kendi sporculuk yolculuğundan örnekler vererek, başarının tesadüf olmadığını dile getirdi.

Yusuf Erdem konuşmasında şunları söyledi: “Bizler de bir zamanlar sizler gibi sıralarda oturan, hayaller kuran öğrencilerdik. Bugün bu formayı giyebiliyorsak, bunun nedeni hayallerimizden vazgeçmememizdir. Zorluklar mutlaka olacak ama önemli olan pes etmemek. Spor bana takım olmayı, sorumluluk almayı ve hedefe kilitlenmeyi öğretti. Sizlerden de en büyük isteğimiz, ne yapmak istiyorsanız onun peşinden cesaretle gitmeniz.”

Kaptan Erdem, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak profesyonel sporcu olma süreci, takım ruhu ve motivasyon konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden oyunculara yoğun ilgi

Her iki okulda da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, hatıra fotoğrafları ve imza etkinliğiyle sona erdi. Öğrenciler, namağlup lider konumda bulunan bir takımın sporcularıyla birebir iletişim kurmanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kariyer Günleri kapsamında Doğa Koleji ve Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programa; Onikişubat Belediyespor Voleybol Kulübü Genel Koordinatörü Mustafa Atcı, Baş Antrenör Mehmet Aydın, Alan Antrenörü Can Bartu Atcı, Spor Terapisti ve Masör Vedat Üçgöz ile sporcu kadrosundan İzzet Alp Akkuş, Renan Freire Da Puruficacao, Ali İhsan Heper (Libero), Wagner Pereira da Silva, Tuğberk Sungur, Ahmet Umur Şahin, Necmi Tokatlıoğlu, Ali Deniz Yılmaz, Ozan Çam, Berke Can Bıldırcın, Yusuf Erdem (Kaptan), Onurcanİrteni ve Murat Al katıldı.