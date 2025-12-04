Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan kırmızı-beyazlı ekip, tribünlerin desteğiyle maçın ilk dakikalarından itibaren gol aradı. Aradığı golü ise 3. dakikada genç oyuncu Muhammet Miraç Toklu ile bulan temsilcimiz, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Ancak Erzurumspor FK, 28. dakikada Cheickne Sylla ile skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona ererken ikinci yarıda her iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Kahramanmaraşspor’un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fikret Yıkılmaz, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Kırmızı-beyazlılar kalan dakikaları 10 kişi oynadı ve normal süre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatmaların ilk devresinde Erzurumspor FK, Cheickne Sylla’nın golüyle 2-1 öne geçti. İkinci uzatma bölümüne hızlı başlayan Kahramanmaraşspor önemli ataklar geliştirse de aradığı golü bulamadı. Maçın son dakikalarında sahneye yeniden çıkan Sylla, hem kendisinin hem takımının üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Bu sonuçla Akdeniz Aslanları Türkiye Kupası’na veda etmiş oldu.