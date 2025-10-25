Kahramanmaraş, geleneksel sporların en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda başladı.Türkiye’nin dört bir yanından gelen 508 pehlivan, Kahramanmaraş çimlerinde kıyasıya mücadele ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan müsabakalarda pehlivanlar hem illerini hem de kulüplerini temsil ederek şampiyonluk kemeri için ter döküyor.Er meydanında miniklerden başpehlivanlara kadar çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen karşılaşmalar, vatandaşların da yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oluyor. Güreşseverler, Türk kültürünün önemli bir parçası olan kısa şalvar güreşlerini izlemek için tribünleri doldurdu.

Şampiyonanın final müsabakaları saat 17.00’da yapılacak. Gün boyu sürecek müsabakaların ardından düzenlenecek ödül ve madalya töreniyle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ata sporumuz güreşin heyecanına ortak olmak, Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlarımızı desteklemek üzere tüm vatandaşlarımızı er meydanına bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.