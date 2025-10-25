Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, merkezden en uzak mahalleye kadar her noktada vatandaşların ihtiyaçlarına dokunan hizmet anlayışıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı bir şekilde sürdürdükleri çalışmalarla kırsalda mahalle yollarını yeniliyor, yeni imar yolları açıyor ve vatandaşların ulaşım konforunu artırıyor.

“Güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısı”

Onikişubat Belediyesi’nin hedefi, ilçenin her köşesinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturmak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, ilçenin ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendirirken, kırsal mahallelerde ekonomik ve sosyal hareketliliğe de katkı sağlıyor.

Ekiplerin planlı şekilde yürüttüğü bu çalışmalarla birlikte, hem yol standartları yükseliyor hem de Onikişubat’ın gelişim vizyonu adım adım hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda ekipler, İsmailli Mahallesi’nde kilit parke çalışması, Çamlıbel Mahallesi’nde yol kumlama, bakım ve onarım, Payamlı Mahallesi’nde yol genişletme, Kalekaya Mahallesi’nde imar yolu açma ve genişletme, Zeytindere Mahallesi’nde yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Ayrıca Saygılı Mahallesi’nde Bilgi ve Kültür Evi çevresinde taş duvar örme, Köseli Mahallesi’nde yol kumlama, Ilıca Mahallesi’nde yol genişletme, Sadıklı Mahallesi’nde yol ve menfez temizleme, Öztürk Mahallesi’nde yol temizleme çalışmalarıyla kırsal mahallelerdeki altyapı güçlendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor.

“Kırsal bölgelerimizde ulaşımı kolaylaştırmak önceliğimiz”

Her mahallede farklı ihtiyaçlara yönelik yapılan bu yatırımlar, hem trafik güvenliğini artırıyor hem de kırsal bölgelerdeki yaşam standartlarını yükseltiyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolların vatandaşların hizmetine sunulması için yoğun bir mesai yürütüyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ulaşımın vatandaş yaşamındaki önemine dikkat çekerek, yapılan her çalışmanın ilçenin geleceğine yatırım olduğunu belirtti. Başkan Toptaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Onikişubat’ta her mahallemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor, öncelik sırasına göre planlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kırsal bölgelerimizde ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmek bizim için büyük bir öncelik. Bu kapsamda yeni yollar açıyor, mevcut yolları güçlendiriyor ve mahallelerimizin altyapısını daha dayanıklı hale getiriyoruz. Her bir yatırımımız, daha yaşanabilir bir Onikişubat için attığımız adımların bir parçası.”