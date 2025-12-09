Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin UNESCO Edebiyat Şehri unvanına sahip ilk şehri olmanın sorumluluğuyla kültür sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında hazırlanan Aralık ayı etkinlik takvimi, şehir genelinde geniş bir kitleye hitap eden sanat ve edebiyat buluşmalarını vatandaşlarla buluşturuyor.Bu kapsamda tiyatro gösterimleri, söyleşiler, okur-yazar buluşmaları, atölyeler ve çocuk etkinliklerinden oluşan zengin program, hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yoğun katılımla gerçekleşmeye devam ediyor.

Erdoğan Aydoğan Gençlerle Buluştu

Aralık ayı etkinlik zincirinin ilçelerdeki ilk durağı Çağlayancerit oldu. Eğitimci - yazar Erdoğan Aydoğan, Çağlayancerit Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.Gençlerin dikkatle takip ettiği programda Aydoğan; Kahramanmaraş’ın edebi mirasını, yetiştirdiği güçlü kalemleri ve Türk edebiyatındaki özel yerini çeşitli örneklerle anlattı. Şehrin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat dalında dahil olmasının ardındaki süreçlere değinen Aydoğan, bu unvanın yalnızca bir kültürel tescil değil, aynı zamanda gelecek nesillere edebi sorumluluk bırakan önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.Aydoğan, konuşmasında gençlerin edebiyata olan ilgisinin ve üretim bilincinin artırılması gerektiğinin altını çizerek, Kahramanmaraş’ın edebiyat tarihinde açtığı yeni sayfanın, kültür sanat faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ile daha da güçleneceğini ifade etti.

Etkinlikler Ay Boyunca Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında Aralık ayı boyunca şehir merkezi ve ilçelerde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.Açıklamada, her yaş grubuna yönelik planlanan programların Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasını canlı tutmak ve sanatsal üretimi desteklemek adına önemli bir rol oynadığı belirtilirken, vatandaşların etkinlik takviminehttps://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/12/04/aralik-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşabileceği belirtildi.