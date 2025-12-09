Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her yaştan vatandaşa hitap eden kültür ve sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Afşin, Göksun ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve minik sanatseverler tarafından oldukça beğenilen “Ronnie – Göldeki Fısıltı” adlı eserden sahneye uyarlanan gösteri, bu sefer Osmaniye’de minik izleyicilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi,Hollanda Büyükelçiliği ve Osmaniye Belediyesiiş birliğiyle Osmaniye il Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen gösteri; doğa sevgisi, arkadaşlık ve dayanışma temalarını merkeze alarak minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Renkli sahne tasarımı, canlı karakterler ve interaktif anlatım diliyle dikkat çeken yapım, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı.

Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri, çocukların sahneyle kurduğu doğrudan etkileşim oldu. Seyircilerin aktif katılımı, oyunun akışına canlılık katarken, anlatılan hikâye onların çevre farkındalığını ve empati duygusunu güçlendirdi. Osmaniyeli minikler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.