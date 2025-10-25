Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gel ve Hayatı Anla” temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, son gününde de dopdolu bir kültür şölenine sahne olacak. Açıldığı günden bu yana yüz binlerce kitapseveri ağırlayan ve şehrin kültür sanat hayatına büyük bir canlılık kazandıran 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 26 Ekim Pazar günü sona eriyor. Fuarın final günü de birbirinden değerli yazarların katılımıyla unutulmaz bir program sunacak. KAFUM’da gerçekleştirilecek son gün etkinliklerinde, edebiyat, düşünce ve sanat dünyasının önde gelen 6 ismi okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuarın Son Gününde 6 Önemli Söyleşi

Günün ilk söyleşisi saat 12.00’da yazar ve fikir adamı Vehbi Vakkasoğlu ile başlayacak. Ardından saat 13.00’da şiirleri ve romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Kahraman Tazeoğlu, sevenleriyle buluşacak. Programın devamında, saat 14.00’da Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Sabri Genç düşünce dünyasına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Saat 15.00’da ise araştırmacı yazar Taha Kılınç, tarih ve medeniyet eksenli bir buluşmaya imza atacak. Günün ilerleyen saatlerinde, dijital içerik üretimi ve eğlenceli anlatımıyla özellikle gençlerin ilgiyle takip ettiği Sertaç Abi, saat 16.00’da oyun dünyasının perde arkasını anlatacak. Fuarın finalinde ise saat 18.00’da gazeteci yazar Yusuf Kaplan, düşünce ve medeniyet üzerine gerçekleştireceği söyleşiyle kapanış gününe anlam katacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fuarın son gününde de kültür ve sanat dolu bir atmosferin yaşanacağı belirtilerek tüm vatandaşlar KAFUM’a davet edildi.