Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın ana ulaşım arterlerinden Şekerdere Caddesi’nde sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında trafikte geçici düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi önünden Binevler istikametine doğru başlayan altyapı imalatları nedeniyle güzergâh üzerinde kısmi kapama uygulandığı belirtildi. Çalışmaların etaplar hâlinde devam edeceği ifade edilirken, süreç boyunca hem yaya hem de araç trafiğinin güvenliğinin önceliklendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şehir içi ulaşım aksında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sürücülerin uyarı levhalarına, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi ve mümkün oldukça alternatif güzergahları kullanması istendi.