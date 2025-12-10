Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta 10 farklı kırsal mahallede toplam 14 noktada ulaşımı kolaylaştıracak ve günlük yaşamı destekleyecek yol ve altyapı düzenlemeleri gerçekleştirdi.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçenin her mahallesine dokunan hizmet anlayışıyla yol ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sorunları yerinde tespit etmek, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmek ve ulaşıma elverişli yollar oluşturarak kırsal bölgelerde standartları yükseltmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyesi,özellikle kış mevsimi yaklaşırken yol güvenliğinin sağlanması açısından hummalı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merkez ve kırsal mahallelerin tamamında yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin aralıksız devam etmesi, vatandaşların da memnuniyetini artırıyor.

Bir Haftada 14 Noktada Çalışma

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Tekir Mahallesi’nde büz boru atımı ve stabilize yol çalışması gerçekleştirirken, Döngel Mahallesi’nde hem kilit parke tadilatı hem de duvar taşı temini yapıldı. Yenidemir, Selimiye, Cüceli, Altınova, Avgasır ve Çevrepınar mahallelerinde stabilize çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Kurtlar Mahallesi’nde hem stabilize yol düzenlemesi hem de yeni imar yolu açımı gerçekleştirdi. Ayrıca Fatmalı – Yeşilkent Mahallesi’nde yapılan yeni imar yolu çalışmasıyla ulaşım standardının yükseltilmesi amaçlandı.

Kırsal Mahallelerde Ulaşım Standartları Yükseliyor

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, özellikle kış ayları öncesinde ulaşımın güvenli, hızlı ve daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Kırsal bölgelerde yol altyapısının güçlenmesi, mahaller arası bağlantıların daha sağlıklı kurulmasına ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaşmasına önemli katkı sağlıyor.

“Onikişubat Çalışıyor”

Onikişubat Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin tamamında planlı çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, belediye ekipleri tarafından yürütülen yol ve altyapı hizmetleri her hafta belli bir program dahilinde ilçenin farklı bölgelerinde uygulamaya alınıyor.