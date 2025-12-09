Sosyal medya ve haber mecralarında yer alan bu iddiaların ardından yapılan detaylı inceleme sonucunda, ödemelerde herhangi bir eksiklik veya mağduriyetin bulunmadığı duyuruldu. Firma, sürecin şeffaflığı adına tüm ödeme kayıtlarını kamuoyuna sundu.

İddialar İncelendi: Ödemeler Eksiksiz Gerçekleştirildi

12 Kasım 2025 tarihinde ortaya atılan ödeme eksikliği iddiaları üzerine proje yönetimi hızla harekete geçti.

Yüz Yüze Görüşmeler: Proje kapsamında görev yapan işçilerle tek tek bir araya gelinerek yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Kayıtlar İncelendi: Tüm mali kayıtlar titizlikle incelendi ve değerlendirildi.

Sonuç: Yapılan incelemeler sonucunda, gündeme getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkça tespit edildi. Projelerde görev alan tüm işçilere ait ödemelerin eksiksiz şekilde gerçekleştirildiği belgelendi.

Firmamız, yapılan ödemelere ilişkin dekontların da işçilere sunulduğunu belirterek, herhangi bir ödeme eksikliği ya da mağduriyet tespit edilmediğini bildirdi.

Yanlış Anlaşılmalara Karşı Şeffaflık Vurgusu

Projeyi yürüten kurum, kamuoyunda yer alan bazı haber ve yorumların yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek nitelikte olduğunu belirtti. Açıklamada, konunun doğru şekilde aktarılmasının, hem proje süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi hem de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Firmamız, projeyi yürüten kurumlar ve ilgili birimlerin çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle sürdürdüğünü ifade etti. Gerçeği yansıtmayan söz konusu iddialarla ilgili hukuki hakların saklı olduğu belirtilse de, öncelikli amacın sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması olduğu kaydedildi.