Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Onikişubat Belediye Spor, disiplinli oyun yapısı ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibine set vermedi. Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansı son maçta da sürdüren temsilcimiz, 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak Efeler Ligi’ne yükselmenin gururunu yaşadı.

Kupayla taçlanan büyük emek

Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde sporcular, teknik ekip ve kulüp yönetimi büyük sevinç yaşarken, tribünlerdeki coşku da bu tarihi ana ayrı bir anlam kattı. Sezon boyunca 26 maçta elde edilen 24 galibiyetle şampiyonluğa ulaşan Onikişubat Belediyespor, ortaya koyduğu mücadele azmi, teknik heyetin planlı çalışmaları ve kurumsal destekle Türk voleybolunda dikkat çeken bir başarı hikâyesine imza attı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kurulan ve kısa sürede önemli bir ivme yakalayan kulüp, Efeler Ligi’ne yükselerek yalnızca sportif bir başarı elde etmekle kalmadı; aynı zamanda Kahramanmaraş’ın spor vizyonuna da güçlü bir katkı sundu. Bu başarı, planlı yatırımların, kararlı yönetim anlayışının ve şehir genelinde oluşan birlik ruhunun somut bir sonucu olarak değerlendirildi.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Onikişubat Belediye Spor’a madalyalarını ArabicaCoffee House CEO’su ve Kurucusu Av. Sertaç Yalçın ve ArabicaCoffee House Kurucu Ortağı Elif Ülger Yalçın, kupasını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve ArabicaCoffee House CEO’su ve Kurucusu Av. Sertaç Yalçın takdim etti.

Başkan Toptaş; Edeler, artık Efeler Ligi’nde

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise, Kahramanmaraş spor tarihi açısından önemli bir dönüm noktası yaşandığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz sezon 2. Lig’den aldığımız takımımızı bu yıl yalnızca iki mağlubiyetle şampiyon yaparak Efeler Ligi’ne taşıdık. Bu başarı, inancın, emeğin ve kararlılığın eseridir. Şehrimizin spor alanındaki yükselişi artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş, “Sayın Milletvekilimizin de ifade ettiği gibi: 'Edeler olarak artık Efeler Ligi’ndeyiz.' Şehrimizi yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza ve Milletvekilimiz Tuba Hanım'a destekleri için teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş spor tarihi açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. En son 1980’li yılların sonunda futbol takımımız Süper Lig seviyesindeydi; şimdi ise Onikişubat Belediyespor ile voleybolda en üst ligde temsil edileceğiz. Adeta bir şehrin küllerinden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Geçen yıl 2. Lig’den aldığımız bu takımı, bu sezon sadece 2 mağlubiyetle şampiyon yaparak Efeler Ligi’ne taşıdık. Bu başarıda emeği geçen Alper Başkan’a, yönetim kurulumuza, hocamıza ve tüm voleybolcu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bakan Kirişci, “Şehrimize gelseler de maçlarını izlesek dediğimiz büyük takımları ağırlayacağız”

Kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, elde edilen şampiyonluğun şehrin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti.

Kirişci, sözlerinin devamında; “İnşallah bu alandaki başarımızı bu yıl daha da ileriye taşıyacağız. Onikişubat Belediyemizin voleybol takımının Efeler Ligi’ne yükselmiş olması bizleri onurlandırdı ve çok mutlu etti. Başkentimiz Ankara’da oynanan bu son maçtan da galibiyetle ayrılmak bizler için büyük bir gurur vesilesi oldu. Başta her bir sporcu kardeşim ve teknik ekip olmak üzere, Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Toptaş ve tüm ekibine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Medyamızın gösterdiği yoğun ilgi ve maçın canlı yayınlanması da bu başarıyı taçlandıran çok önemli unsurlardı.Gelecek yıl Kahramanmaraş’ımızda, hepimizin görmeyi arzuladığı ve ‘Şehrimize gelseler de maçlarını izlesek’ dediğimiz büyük takımları ağırlayacağız. Rabbimden, gelecek yılın şehrimiz için çok daha güzel ve başarılı geçmesini niyaz ediyorum. Elbette yeni ligdeki mücadelemiz bu yılki kadar kolay olmayacak; ancak biz de buralara zorlu yollardan geçerek geldik. Bu birliğimiz ve beraberliğimiz daim olduğu sürece Kahramanmaraş’ın üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur. Spor camiası da bilir ki imkanlarımız dahilinde her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya çalıştık. Şehrin kendi içindeki bu kenetlenmesi ve motivasyonu, aslında her türlü maddi desteğin ötesinde büyük bir güç kaynağıdır” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da yaptığı değerlendirmede takımı ve teknik heyeti tebrik ederek, elde edilen başarının şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.