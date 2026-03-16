Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız ile birlikte tribünden takip etti.

Müsabakaya taraftarların yoğun ilgisi olurken, karşılaşma boyunca Kahramanmaraşspor’un ortaya koyduğu mücadele tribünlerden alkış aldı. Ev sahibi takım, sahadaki etkili performansıyla önemli bir galibiyete imza atarak taraftarlarını sevindirdi.

MAÇ ÖNCESİ İFTAR BULUŞMASI

Geçtiğimiz hafta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen iftar programında Kahramanmaraşspor’un yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ile bir araya gelinmişti. Programda sporculara moral ve motivasyon veren Başkanı Mehmet Akpınar, futbolculara motivasyon hediyesi takdim etmişti.

İftar programında futbolcular tarafından maça davet edilen Başkan Akpınar da bu davete icabet ederek karşılaşmayı tribünden takip etti.

GALİBİYET SONRASI FUTBOLCULARA ÖDÜL

Karşılaşmanın ardından Futbolcular ile birlikte soyunma odasına giden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akpınar, her bir futbolcuya 10 bin TL hediye takdim etti.

Kahramanmaraşspor’un şehri spor alanında temsil eden önemli bir değer olduğunu ifade eden Başkan Akpınar, takımın lig yolculuğunda başarılar dileyerek kulübün Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığını belirtti.