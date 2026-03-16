Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Heyecan Bahçesi’nde düzenlenen iftar programında oda başkanları ve iş dünyasının temsilcileri ile aynı sofrada bir araya geldi. Programa belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleri de katıldı.

İftar programına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ile birlikte çeşitli meslek odalarının başkanları da iştirak etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hissedildiği buluşmada katılımcılar samimi bir ortamda iftar yaparak sohbet etme imkânı buldu.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Program kapsamında şehir ekonomisine katkı sağlayan iş dünyasının temsilcileri ile çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Yerel ekonominin güçlendirilmesi, şehirde yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, bu tür buluşmaların hem iletişimi güçlendirdiğini hem de ortak aklın oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

BAŞKAN AKPINAR’DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ramazan ayının toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek bu tür buluşmaların önemine dikkat çekti. Başkan Akpınar, şehrin gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyasının birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İftar programlarının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli buluşmalat olduğunu dile getiren Başkan Akpınar, Ramazan ayının bereketi ve manevi iklimi içerisinde gerçekleştirilen bu tür programların şehirdeki dayanışma kültürünü daha da güçlendirdiğini ifade etti. Program, katılımcıların karşılıklı sohbetleri ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.