Ramazan Sokağı’nda düzenlenen programda çocuklar çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, öğle ezanıyla birlikte Büyükşehir Belediyesinin kurduğu iftar sofrasında tekne oruçlarını açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara da yaşatmak amacıyla düzenlediği Tekne Orucu etkinliklerinin dördüncüsünü yoğun katılımla gerçekleştirdi. Ramazan boyunca her pazar günü gerçekleştirilen programın son haftası da Ramazan Sokağı’nda miniklerin neşesi ve ailelerin ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak hazırladığı etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen programda çocuklar hem eğlendi hem de Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu deneyimleme fırsatı buldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ramazan Sokağı adeta çocukların neşesiyle şenlendi.

Atölyeler ve Oyunlarla Dolu Bir Gün

Programın ilk bölümünde çocuklar, çeşitli oyun ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Ardından Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) tarafından hazırlanan atölye çalışmalarıyla buluşan minikler, birbirinden renkli etkinliklere katıldı.Kurulan atölyelerde satranç oynayan, boyama etkinliklerine katılan ve kendi süs eşyalarını tasarlayan çocuklar, hem eğlenme hem de el becerilerini geliştirme imkânı buldu. Bunun yanı sıra bulmaca çözen ve çeşitli grup oyunlarına katılan minikler, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal bir ortamda vakit geçirdi.Etkinlik alanında oluşan neşeli atmosfer, çocukların Ramazan sevincini doyasıya yaşamasına imkân sağladı. Kahkahaların eksik olmadığı programda çocuklar hem geleneksel Ramazan kültürüyle tanıştı hem de unutulmaz bir gün yaşadı.

Tekne Orucu Birlikte Açıldı

Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin ardından programın en anlamlı anlarından biri yaşandı. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte çocuklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan iftar sofrasında tekne oruçlarını açtı.Birlikte dua eden ve aynı sofrayı paylaşan minikler, Ramazan’ın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu küçük yaşta deneyimleme fırsatı buldu. Çocukların heyecanı ve mutluluğu etkinliğe katılan aileler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ailelerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Programa katılan ebeveynler, çocuklarının Ramazan ayını Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler sayesinde daha bilinçli ve neşeli bir şekilde geçirdiğini ifade etti. Aileler, gerçekleştirilen programın çocuklar için hem eğitici hem de sosyal açıdan büyük değer taşıdığını dile getirdi.Çocukların geleneksel Ramazan kültürünü öğrenmesi ve sosyal bir ortamda vakit geçirmesinin önemine dikkat çeken ebeveynler, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.Ramazan ayı boyunca düzenlenen Tekne Orucu programlarıyla yüzlerce çocuğu bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasına katkı sunarken miniklere de unutulmaz bir Ramazan hatırası yaşatmış oldu.