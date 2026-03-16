Türkiye’nin hem iç hem de dış politikada zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Çömez, özellikle savaş ve bölgesel gelişmeler konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

“Türkiye Bu Savaşa Payanda Olmamalı”

Çömez konuşmasında Türkiye’nin savaş politikalarına karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bu savaşın karşısında olması lazım. Nasıl ki 1 Mart Tezkeresi döneminde 70 bin Amerikan askerinin Türkiye’de konuşlanmasına itiraz ettiysek, bugün de aynı şekilde bu işgale ve bu savaşa itiraz ediyoruz. Buradaki kana ve gözyaşına karşı çıkıyoruz. Türkiye bu savaşa asla payanda olmamalıdır.”

“İç Cephe Demokrasi ve Hukukla Güçlenir”

Türkiye’de sık sık dile getirilen “iç cepheyi güçlendirme” söylemine de değinen Çömez, iç cephenin ancak demokrasi, hukuk ve toplumsal barışla güçlenebileceğini söyledi.

Çömez açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“İç cephe iktidarın yanında hizalanarak güçlenmez. İç cephe, demokrasinin kurum ve kuralları işletildiğinde güçlenir. Hukukun üstünlüğü tesis edildiğinde güçlenir. İnsan hakları ve özgürlükler kurumsallaştığında güçlenir. Toplum birbirini kucakladığında, barış içinde yaşadığında güçlenir.”

Ekonomi ve Üretim Vurgusu

Türkiye’nin güçlü bir iç cephe oluşturabilmesi için ekonomik kalkınmanın da şart olduğunu belirten Çömez, sanayi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

“İç cephe ekonomi ayağa kalkarsa güçlenir. Sanayi güçlenirse, tarım ve hayvancılık gelişirse güçlenir. Gençler iş bulursa, refah artarsa güçlenir.”

“Türkiye Türkiye’den Yönetilmeli”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin bağımsız bir politika izlemesi gerektiğini ifade eden Çömez, şu mesajı verdi:

“Savaşa hayır, emperyalizme hayır, Büyük Orta Doğu Projesi’ne hayır, bölücülüğe hayır. Türkiye’nin Türkiye’den yönetilmesine, Türkiye’nin güçlenmesine ve birlik beraberlik ruhuna evet diyoruz.”

Göksun ve Elbistan’da Ziyaretler

Kahramanmaraş’taki programı kapsamında Turhan Çömez daha sonra Göksun ilçesine geçerek Selim Cüce’yi makamında ziyaret etti.

Ardından Elbistan ilçesine geçen Çömez, burada parti teşkilatıyla bir araya geldi ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirerek bölgedeki temaslarını sürdürdü.