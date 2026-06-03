MHP İl Başkanı Mansur Metehan öncülüğündeki heyet, İl Başkan Yardımcıları, KAÇEP İl Başkanı, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanları ile yönetim kurulu üyelerinden oluştu.
Ziyarette heyet, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmede, Kahramanmaraş'ta devam eden ticari faaliyetler ve kentin ekonomik kalkınmasına yönelik projeler masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantının verimli geçtiği öğrenildi.
Ziyaretin sonunda İl Başkanı Metehan, Ticaret Borsası Başkanı Narlı ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri nazik ev sahipliği ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti. MHP heyeti, borsa yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nın kent ekonomisindeki önemli rolüne vurgu yapılan ziyaretin, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.