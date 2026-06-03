Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, gündemde yer alan maddeler meclis üyeleri tarafından görüşülerek değerlendirildi.

Gündem Maddeleri Görüşülerek Karara Bağlandı

Toplantıda bir önceki meclis toplantısına ait tutanak özeti ele alınırken, ilçe genelinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulmasına yönelik gündem maddesi de meclisin gündemine taşındı. Ayrıca yerleşik alan tanımlanmasına ilişkin konu, meclis üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda istişare edildi.

İlçenin gelişimi, çevreci ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve planlı şehirleşme sürecine katkı sunması beklenen gündem maddeleri, yapılan değerlendirmelerin ardından karara bağlandı. Meclis toplantısında ayrıca Dulkadiroğlu’na yönelik devam eden çalışmalar, hizmet süreçleri ve ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Dulkadiroğlu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.