Bayram dönemlerinde çarşı ve pazarlarda yaşanan hareketliliğin esnaf için hayati bir fırsat olduğuna dikkat çeken Güler, vatandaşların alışveriş tercihlerinin şehir ekonomisini doğrudan etkilediğini ifade etti.

“BAYRAM ALIŞVERİŞLERİNİ KENDİ ESNAFIMIZDAN YAPALIM”

Yerel esnafın şehrin ekonomik ve kültürel hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Bayram alışverişlerimizi kendi esnafımızdan yapalım. Böylece hem esnafımız kazanır hem de şehrimizin ekonomisi güçlenir. Bizler birlikte güçlüyüz.”

ÇARŞI VE PAZARLARDA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Ramazan Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğunun artmasını beklediklerini belirten Güler, vatandaşların yerel işletmelere göstereceği desteğin şehir ekonomisine canlılık kazandıracağını söyledi.

Güler, özellikle bayram alışverişlerinin mahalle esnafına yönelmesinin hem ticari hareketliliği artıracağını hem de yerel işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

BAYRAM MESAJI

Attarlar Odası Başkanı Cuma Güler, açıklamasının sonunda tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ederek, bereketli alışverişler ve huzurlu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.