Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla puanını 24’e yükselterek düşme hattından uzaklaşma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşma, Kahramanmaraş’taki Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda oynandı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 4. dakikada golü buldu. Kayrahan Yılmaz’ın asistinde topla buluşan Muhammet Toklu, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Erken gelen golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Kahramanmaraşspor, ataklarını sürdürdü. Mücadelenin 12. dakikasında Metehan Ünal’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vedat Saygı, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca temsilcimiz soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Kahramanmaraşspor, 49. dakikada Emre Aydın’ın golüyle skoru 3-0’a taşıdı. Konuk ekip Kırıkkale FK ise 69. dakikada Osman Burak Destan’ın attığı golle farkı ikiye indirdi: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Kahramanmaraşspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 24’e yükselten Kahramanmaraşspor, ligde rahat bir nefes alırken gelecek haftalar öncesi moral depoladı. Kırmızı-beyazlı ekip, sahada ortaya koyduğu etkili oyunla taraftarından da tam not aldı.