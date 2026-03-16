Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak fiiline ilişkin düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının görüşlerinin alındığı ve trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde uygulamada birlik sağlanması amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanacağı belirtildi. Bu süreçte kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından açık, tutarlı ve hakkaniyetli biçimde uygulanabilmesi için ilgili hükme yönelik cezai yaptırımların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanan söz konusu cezaların iptal edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin devam edeceği kaydedildi.