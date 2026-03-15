Cinayet zanlısı 17 yaşındaki F.G., mahkemede yaptığı savunmada, maktulün olaydan günler önce ablasını takip ederek rahatsız ettiğini öne sürdü.

Olay, 1 Eylül 2025 tarihinde Kahramanmaraş’ın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre F.G., kaldırımda yürüyen Onur Toy’a arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Toy, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından F.G., yanında bulunan arkadaşı E.Ç. ile birlikte bölgeden kaçtı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan iki şüpheliden F.G. tutuklanırken, E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verildi.

İlk duruşmada savunmasını yaptı

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili hazırlanan iddianame kapsamında sanıklar, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Sanık F.G., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer sanık E.Ç., maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık F.G., savunmasında Onur Toy’u tanıdığını ancak aralarında bir yakınlık olmadığını ifade ederek, olaydan yaklaşık bir hafta önce maktulün ablasını takip ettiğini ve bu durumun kendisini öfkelendirdiğini ileri sürdü.

F.G., ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Yaklaşık 8-9 gün önce maktul ablamı akşam saatlerinde takip etmişti. Biz bu olay için herhangi bir yere şikayette bulunmadık. Olay günü Ulu Camii civarında bir seyyar satıcıdan kamp yaparken kullanmak amacıyla bir bıçak aldım. Daha sonra arkadaşım E.Ç. ile parkta buluştuk. O sırada Onur’un oradan geçtiğini görünce sinirime hakim olamadım. Peşinden gidip bıçakladım. Yaptığımdan pişmanım.”

Ablası tanık olarak dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen F.G.’nin ablası B.G., Onur Toy’u tanımadığını belirtti. B.G., olaydan yaklaşık bir hafta önce Toy’un kendisini takip ettiğini fark ettiğini söyledi.

B.G., ifadesinde, “Ben farklı yönlere gittikçe peşimden geliyordu. Takip edildiğimi anladım ve durumu anneme söyledim. Bana yönelik herhangi bir temas ya da sözlü bir davranış olmadığı için resmi bir şikayette bulunmadım” diye konuştu.

Market sahibi de tanık olarak ifade verdi

Mahkemede dinlenen bir diğer tanık, maktulün komşusu ve market işletmecisi A.Ç. oldu. Tanık A.Ç., olaydan yaklaşık bir hafta önce F.G. ve E.Ç.’nin market önünde beklediklerini ve bir kişiyi beklediklerini söylediklerini anlattı.

A.Ç., “F.G., binadan seyrek saçlı birini beklediğini söyledi. O sırada Onur aklıma gelmedi. Onur’un da saçları seyrekti ama böyle bir olay olacağını bilsem müdahale ederdim” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.G.’nin cezaevindeki durumunun devamına karar verirken, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.