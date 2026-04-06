Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki A.H., babasından habersiz aldığı araçla trafiğe çıkarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, kovalamaca sırasında kendisini durdurmak isteyen motosikletli polis timine çarptı. Meydana gelen kazada iki polis memuru yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen A.H.’ye; drift yapmak, makas atmak ve “dur” ihtarına uymamak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 520 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.