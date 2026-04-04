Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda düzenlenen konsere, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Genel Sekreter Sumru Coşkun, akademik-idari personelin yanı sıra öğrenciler ile sanatseverler katıldı.

Koro şefliğini Doç. Dr. Alper Şakalar’ın üstlendiği konserde, orkestrayı Arş. Gör. Mehmet Karaca ve Bülent Çiloğlu yönetti. Koreografi danışmanlığını Öğr. Gör. Ayça Çetiner’in yaptığı programda, Anadolu’nun farklı yörelerinden seçilen eserler koro ve orkestra uyumuyla icra edildi. Halk oyunları gösterileri de geceye ayrı bir dinamizm kattı.

Program sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, protokol üyeleri sanatçılara belge takdiminde bulundu.