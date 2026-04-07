Edinilen bilgiye göre; Andırın ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sınırlarında bulunan Kesik Baraj Göleti’nde akşam saatlerinde emekli polis Faruk Seringeç, bir arkadaşıyla birlikte balık tutmak amacıyla gölet çevresine gitti.

Bir süre sonra arkadaşının yanından ayrılan Seringeç’ten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, gölet ve çevresinde geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye bünyesindeki dalgıç ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yaklaşık bir saat sonra Seringeç’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Faruk Seringeç’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.