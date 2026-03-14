AKDO Park Stadı’nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran binlerce taraftarın desteğini arkasına alan Kahramanmaraş temsilcisi, galibiyet hedefiyle sahaya çıktı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadelede kırmızı-beyazlı ekip, liderle arasındaki 6 puanlık farkı 3’e indirmeyi amaçladı.

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte iki takım da temkinli bir oyun ortaya koydu. Savunma güvenliğini ön planda tutan ekipler, ilk yarıda önemli bir gol pozisyonu üretmekte zorlandı ve taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele almak isteyen Kahramanmaraş İstiklalspor, zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalışsa da aradığı golü bulamadı. Deplasmanda bir puanı hedefleyen Bursaspor ise kontrollü oyununu sürdürerek sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte lider Bursaspor zirvedeki yerini korurken, Kahramanmaraş İstiklalspor sahasında puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi. Ligde maç öncesi 6 puan olan fark değişmezken, temsilcinin liderliği elde ederek doğrudan 1. Lig’e yükselme hedefi büyük ölçüde zora girdi.

Öte yandan Kahramanmaraş ekibinin üst lige çıkma hedefi Play-Off hattına odaklandı. Kırmızı-beyazlılar sezonun kalan bölümünde Play-Off finaline ulaşarak 1. Lig bileti almayı amaçlayacak.