Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Üngüt Mahallesi’nde bir iş yerine ve park halindeki araca pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kimliği belirsiz şüpheli şahıslar yolun karşı tarafından gelerek pompalı tüfekle iş yerine ve park halindeki araca 3-4 el ateş etti.

Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yeri ile araçta maddi hasar oluştu. İş yeri sahibi N.S. ile M.O.A. arasında sözlü tartışma ve küfürleşme yaşandığı, saldırının bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Kurşun isabet eden araç, adli işlem kapsamında Yediemin otoparkına çekildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.