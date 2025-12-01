Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yaptıkları çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 65 yaşındaki Cuma Gökçe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Kaya’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.