Edinilen bilgilere göre; Kahramanmaraş Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde çeşitli tarihlerde yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen toplam 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.