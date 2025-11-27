Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda, Onikişubat’ın gelişim sürecine yön veren altyapı, ulaşım, üstyapı çalışmaları ile sosyal tesisler, kültürel yatırımlar ve yeşil alan projeleri geniş bir perspektifte ele alındı. İlçenin mevcut ihtiyaçları, tamamlanma aşamasındaki projeler ve yeni dönem hedefleri üzerinde kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Daha Güçlü Ulaşım Ağı, Daha Fazla Sosyal Tesis ve Yeşil Alan

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat’ın şehir bütünlüğü içinde stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek ilçenin hem yaşam kalitesini hem de hizmet standartlarını yükseltecek projelere dair önemli mesajlar verdi. Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak hem mevcut yatırımların tamamlanması hem de ilçeye katma değer sağlayacak yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.Başkan Görgel, Onikişubat’a yönelik projelerin merkezinde ulaşım ağının güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel tesislerin artırılması, yeşil alan miktarının genişletilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu ifade ederek, şehrin geleceğini inşa edecek her adımda istişare ve ortak aklın önemine dikkat çekti.

“Şehrimiz ve Hemşehrilerimiz İçin Gecemizi Gündüzümüze Katıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Onikişubat, şehir merkezimizin lokomotif iki ilçesinden biri. Bu nedenle yürüttüğümüz çalışmaların her biri, yalnızca bugün için değil, geleceğin güçlü şehir yapısını oluşturmak için büyük önem taşıyor. Mevcut yatırımlarımızda hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Altyapıdan üstyapıya, ulaşım ağlarımızdan sosyal tesislerimize, kültür ve spor alanlarından yeşil dokunun güçlendirilmesine kadar birçok projeyi titizlikle sürdürüyoruz.Özellikle ilçemizin nüfus yoğunluğu ve hareketliliği göz önünde bulundurulduğunda, ulaşım ve altyapı yatırımlarımızı uzun vadeli planlarla ele alıyoruz. Şehrin su ve kanalizasyon şebekelerinden yol ağlarının yenilenmesine, kavşak düzenlemelerinden alternatif ulaşım güzergâhlarına kadar pek çok başlıkta kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.Sosyal yaşamı güçlendiren yatırımlarımız ise Onikişubat’ın vizyonuna değer katıyor. Yeni sosyal tesisler, kültür merkezleri, gençlik ve spor alanları ile hemşehrilerimizin daha nitelikli bir şehir yaşamına kavuşmasını amaçlıyoruz. Yeşil alanlarımızı artırarak hem çevresel kaliteyi yükseltiyor hem de yaşam alanlarımızı daha sağlıklı bir yapıya kavuşturuyoruz.Onikişubat’ta her bir vatandaşımızın hayatına dokunan projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte teşkilatlarımızla, belediyelerimizle ve tüm paydaşlarımızla aynı hedef doğrultusunda ilerliyor olmak bizlere güç veriyor.Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak, Kahramanmaraş’ı daha güçlü, daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek” cümlelerini kaydetti.