“Kim Allah’tan korkarsa,Herşey ondan korkar.

Kim de Allah’tan başka bir şeyden korkarsa,o herşeyden korkar.” Hz.Muhammed (a.s)

“Müminin firasetinden sakının,Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.”

Evet mümin,firaset sahibidir,vizyon sahibidir…

Evet mümin,Allah’ın nuruyla bakar meselelere…

Mümin,yola çıkarken bismillah ile yola çıkar,dua ile Allaha sığınarak hayata başlar…

Dua zırhıyla hayata başlayan,Allaha sığınan bir insanı altedecek hiçbir güç yoktur…

Başarının sırrı; dua,Allaha tevekkül,azim,doğruluk ve çalışmaktır…

Başkanlığa başlamadan bir gün önce,çok sevdiğim bir Profösör hocamın üç tavsiyesini hayatımda uygulamaya çalışıyorum…

Bu tavsiyeleri uygulayabildiğim oranda başarılı oluyorum…

Bu tavsiyeleri unuttuğum zamanlarda,performans ve verimliliğimin azaldığını bizatihi müşahede ediyorum…

1-Her hangi bir sorunla karşılaştığında,çözüm konusunda zorlandığın zaman,bu durumda en büyük kılavuz peygamberimiz olsaydı ne yapardı,diye düşün ve ona göre hareket et…

2-Şu anda kaybedenlerin neden kaybettiği ortada;kibir,hırs,tembellik,vurdumduymazlık v.s…

Bunlarda,aynı yörenin insanlarıydı,Anadolu insanıydı,arkadaşlarımız ve aynı şehirden idarecilerdi…

Öyleyse,bizde aynı duruma düşmemek için dua edeceğiz ve dikkat edeceğiz ve şu duaya uyacağız;

”ya Rabbi bizi istikametten ve doğruluktan ayırma.”…

3-Asla karşındakinin sözünü kesme ve sonuna kadar dinle,sonrasında cevabını ver…

Tokalaşırken,mutlaka göz göze gel,asla başka yöne bakma…

Ben bunları hayatımda uyguluyorum,uygulayamadığım zamanlarda, farkındalıkla kendimi yeniden hesaba çekiyorum ve yeniden çay koyup,yeniden başlıyorum…

Yılmak yok,durmak yok,sendelemek yok…

Tabiki bu yolda istikamet üzere yürürken,sayısız engeller çıkıyor…

Allah’ın izniyle hepsini Allah bertaraf ediyor…

Ne kadar teşekkür etsek az…

Yalan beyan ve tezviratta bulunan sahte tiplerin gerçek yüzleri,daha sabah olmadan ortaya çıkıyor…

“Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız; Muhakkak üstün olan sizsiniz. [Al-i İmran ;139]

Kötü niyetle adım atanlar,kendi elleriyle kendi gözlerini çıkarıyor…

Fazla sürmüyor,kısa zamanda sahte boyaların foyası dökülüveriyor…

Doğruluğun hakim olma ve zafer kazanma özelliği vardır…

Yalanlar süslüdür,parlaktır ama ömrü kısadır…

Allah doğruları sever,onları başarıya ulaştırır…

Bu sebeple engelleri aşmak,Allaha tevekkülle çok kolaydır…

Ne mutlu, doğruluktan ayrılmayanlara…

Selam olsun,dünyaya ve maddeye kul olmayanlara…

Selam ve dua ile kalın…