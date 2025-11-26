Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre kirliliğini önlemek ve daha modern bir atık yönetim sistemi oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği projeler hem Türkiye’nin farklı şehirlerinden hem de Avrupa’dan gelen misafirlerin ilgisini çekiyor.

Polonya, Portekiz ve İtalya’dan Kahramanmaraş’a gelen Erasmus öğrencileri, Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda öğrencilere tesisin işleyişi, atıkların ayrıştırılma yöntemleri ve geri dönüşüm süreçleri aktarıldı.

Katılımcılar, çevreye kazandırılan katkıları uygulamalı örneklerle gözlemleme fırsatı buldu.Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi ile Kahramanmaraş’ın çevre bilinci yüksek bir şehir olarak uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlanırken, Erasmus öğrencileri ise Büyükşehir’in çevre dostu projelerinin sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda vazgeçilmez bir model oluşturduğunu ifade etti.