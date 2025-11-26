Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlik odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pusula Maraş çatısı altında her geçen gün yeni projelerle gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sınav döneminde üniversite öğrencilerine moral olacak bir uygulamayı daha hayata geçirdi.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde sınav haftası boyunca günlük 2 bin öğrenciye sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ikramlar, yoğun tempo ve sınav stresiyle mücadele eden öğrenciler için hem enerji kaynağı hem de anlamlı bir dayanışma örneği oluşturuyor.

Özellikle sınav dönemlerinde motivasyonlarının düştüğünü belirten öğrenciler, verilen desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Sıcak çorbanın, sabahın serinliğinde hem içlerini ısıttığını hem de güne daha iyi başlamalarını sağladığını dile getiren gençler, uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çorba ikramının 28 Kasım Cuma gününe kadar KSÜ Avşar yerleşkesindeki Ord. Prof. Mükremin Halil Yinanç Kütüphanesi önünde devam edeceği belirtildi.