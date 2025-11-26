İlan edilen geçici personel pozisyonları için başvurular 26 Kasım 2025 mesai bitimine kadar devam edecek. Adayların, belirtilen tarihte 08:00-17:00 saatleri arasında şahsen başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler

İşe alım sürecinde adaylardan temel şartları taşımaları bekleniyor:

· Kamu haklarından mahrum olmamak

· Belirlenen suçlardan mahkumiyet bulunmamak

· Vardiyalı çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak

· Görev yerinde ikamet etmeyi kabul etmek

· Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almamak

Başvurular için nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, SGK hizmet dökümü ve erkek adaylar için askerlik durum belgesi isteniyor.

Çalışma Koşulları

İşe alınacak personel, haftalık 45 saat çalışma sistemiyle 08:00-17:00 saatleri arasında vardiyalı olarak görev yapacak. Çalışma yerleri, Akbel A.Ş'nin merkez ve ilçelerdeki hizmet birimleri olarak belirlendi.

Kahramanmaraş'ta iş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu ilan, kentteki istihdam potansiyeline katkı sağlayacak. Başvurular, İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:19/1 adresindeki Akbel A.Ş insan kaynakları birimine yapılabilecek.