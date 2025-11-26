Kış mevsiminin etkisini artırması ve olumsuz hava koşullarının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırması nedeniyle, yol yüzeylerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Yetkililer, mahalle sakinlerinin kış şartlarında daha güvenli ve erişilebilir bir ulaşım ağına kavuşması için ekiplerin planlanan güzergâhlarda titizlikle çalıştığını belirtiyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Kırsal Bölgelerde Güvenliği Artırıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin geniş kırsal alanlarında yol güvenliğinin artırılması için çeşitli önlemler alıyor. Bu kapsamda, özellikle tehlike arz eden virajlarda ve yol kenarı risklerinin bulunduğu bölgelerde beton bariyer yerleştirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bulanık Mahallesi’nde devam eden stabilize çalışmalarıyla birlikte, yol eğimlerinin düzenlenmesi, çamurlu zeminlerin güçlendirilmesi ve araç geçişlerinin daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Belediye ekipleri, Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinde olduğu gibi Bulanık Mahallesi’nde de ulaşım standartlarını yükseltmek için sahada yoğun mesai harcıyor.

Merkezde Altyapı Çalışmaları Tamamlandıkça Yol Yapımı Hızlanacak

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandıkça üst yapı ve yol yapım işlemlerinin hız kazanacağı belirtiliyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan altyapı çalışmalarının KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğü, bu süreç tamamlandığında asfaltlama, kilit parke ve yol onarım çalışmalarının daha kapsamlı şekilde devam edeceği aktarıldı.

Belediye yetkilileri, merkezde yaşanan altyapı kaynaklı gecikmelerin ortadan kalkmasıyla birlikte hem ana arterlerde hem de sokak aralarında, yüklenici firmalar, Büyükşehir Belediyesi ve Kaski ile birlikte yoğun bir yol yapım programının uygulanacağını ifade ediyor.

Hedef: Dayanıklı, Güvenli ve Erişilebilir Bir Yol Ağı

Dulkadiroğlu Belediyesi, hem kırsal hem de merkez mahallelerde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ilçe genelindeki ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Belediye kaynaklarına göre, sürdürülen stabilize çalışmalarının kış şartlarına dayanıklı yollar oluşturma açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Bulanık Mahallesi’nde devam eden çalışmaların planlı program çerçevesinde süreceği, vatandaşların kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için belediye ekiplerinin sahada yoğun şekilde görev aldığı ifade ediliyor.