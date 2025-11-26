Yaklaşık 300 bin öğrencinin bulunduğu Kahramanmaraş’ta, bu eğitim döneminde onarımı tamamlanan 278 derslikli 17 okulda da yeniden ders zili çaldı. Kentte halen yapımı süren 105 okulda 1792 derslik bulunurken, güçlendirme çalışmaları devam eden 39 okulda ise 472 derslik yer alıyor. Söz konusu yatırımların Eylül 2026’ya kadar tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Akyar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan iki yeni okul da öğrencilerin hizmetine sunuldu. 24 derslikli Dulkadiroğlu Akyar İlkokulu ile 24 derslikli Dulkadiroğlu Akyar Ortaokulu, modern mimarisi ve donanımlı sınıflarıyla dikkat çekiyor. Yeni okullar sayesinde bölgedeki öğrenciler daha konforlu ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşmuş oldu.