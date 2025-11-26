Soruşturmada, şüphelilerin “sahacı” olarak adlandırılan örgüt mensupları aracılığıyla hesap toplayıp eleman temin ettikleri, bu kişiler adına farklı banka ve kripto şirketleri üzerinden komisyon karşılığında hesaplar açtırdıkları, GSM hatları çıkardıkları ve paravan e-ticaret firmaları kurarak pos hesapları oluşturdukları belirlendi. Bu hesaplar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü, ayrıca 0850’li hatlar kullanılarak ülke genelinde dolandırıcılık eylemlerine karışıldığı tespit edildi.

MASAK tarafından sağlanan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda, şüpheli hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 6 ilde 22 adrese eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. 18 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.