Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ve 7 Ocak 2026 tarihlerinde yapılan çalışmalarda; 14,14 gram esrar ile 184 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Ocak 2026 tarihinde yapılan çalışmalarda ise farklı markalarda 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Aynı tarihte Elbistan KOM Büro Amirliği’nce gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 320 dal içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 1.600 dal boş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi bulundu. Olaylarla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.