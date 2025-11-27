Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını önceleyen ekipler, özellikle gıda ve hizmet sektöründe yapılan kontrollerde mevzuata uygunluk konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde, işletmenin hijyen koşullarına uygun olmayan bir şekilde hizmet verdiği tespit edildi. Mutfak ve hazırlık alanlarında eksik görülen uygulamaların halk sağlığını riske atabilecek nitelikte olduğu belirtilirken, işletmenin gerekli standartları karşılamadığı rapor altına alındı. Zabıta ekipleri, mevzuata aykırı hizmetin tespit edilmesinin ardından işletmeye yönelik süreci ivedilikle başlattı.

Mevzuata Aykırılık Resen Mühürleme ile Sonuçlandı

Denetim raporunun ardından belediye yetkilileri, işletmenin faaliyetlerinin devamının halk sağlığı açısından sakıncalı olacağı kanaatine vararak “resen mühürleme” kararı aldı. Bu kapsamda işletme, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

Yetkililer, özellikle kritik sektörlerde hijyen kurallarının kesinlikle ihmal edilemeyeceğini belirterek, “Halk sağlığını tehdit eden hiçbir işletmeye geçit yok” mesajını kamuoyuyla paylaştı. Denetimlerin, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve rutin kontroller kapsamında kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

İlçede Denetimler Yoğunlaştırıldı

Belediye kaynakları, son dönemlerde denetimlerin ilçe genelinde artırıldığını ve özellikle potansiyel risk taşıyan işletmelerde kontrollerin daha sık yapıldığını belirtti. Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen çalışmaların tamamen halkın güvenliğini sağlama amacı taşıdığını ve mevzuata aykırılıklara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini vurguluyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşların talepleri ve şikayetleri doğrultusunda da hızlıca aksiyon alındığını ifade ederek, ilçe halkının sağlığına zarar verebilecek her türlü işletmeye karşı etkin bir mücadele sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.