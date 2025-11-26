Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin istihdamı artırmak ve mesleki becerileri geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), yeni dönem eğitimleriyle her yaştan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Şehrin farklı noktalarında açılan kurslarda, 26 ayrı branşta 750’nin üzerinde kursiyer eğitim alıyor. Özellikle kadınlara yönelik kurslar, onların iş gücüne katılımını güçlendirerek ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlıyor. Bu çalışmaların en dikkat çekici örneklerinden biri, Hasancıklı Yaşam Alanı’nda düzenlenen Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri atölyesi oldu. Kursiyerler, saç kesimi ve renklendirme, cilt bakımı, manikür-pedikür, hijyen kuralları ve profesyonel makyaj gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı derslerle meslek sahibi olma yolunda ilerliyor.

Kadınlar Güçleniyor, İstihdama Katkı Artıyor

KAMEK’in kadınların iş hayatına katılmasını ve el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri kursu, kadın istihdamını artıran somut bir model olarak öne çıkıyor. Kursiyerler eğitim sonunda hem usta öğreticilik belgesi alıyor hem de kendi iş yerlerini açarak şehrin ekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlıyor. Bu sayede kadınlar, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda özgüven ve iş imkânı da kazanıyor.

Aldıkları Eğitimle Kadınlar İstihdam Fırsatı Buluyor

Kurs öğreticilerinden Mine Özbay, “Kadınlarımızla beraber çalışmaya başladık, zamanla bu işi yapabileceklerini öğrendiler. Kendi iş yerlerini açmak isteyenler, belgelerini alarak usta öğreticilik yapacak öğrencilerimiz var. Bugüne kadar çok güzel çalışmalarımız oldu. Öğrencilerimiz profesyonel anlamda çok ilerlediler. Kadınlarımızın ilerlemeye başladığını ve bu işi profesyonel şekilde yaptıklarını görmek bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Kursiyerler Eğitimlerden Son Derece Memnun

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri kursu ile hem meslek öğrendiklerini hem de geleceğe güvenle baktıklarını söyleyen Büşra Bodur, “Kursumuz güzel başladı ve güzel şeyler öğrendim. Saç şekillendirme, kalıcı makyaj gibi konularda ilerledim. Bu işi yapabileceğime inandım ve ustalık sınavına gireceğim. Ustalık sınavını kazandıktan sonra iş kurmayı hedefliyorum” dedi. Bir diğer kursiyer Şerife Darak, “KAMEK’in eğitimleri sayesinde iyi bir şekilde ilerledik ve belgelerimi tamamladım. Bu kursu açanlara ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize böyle güzel bir fırsat ve alan sunduğu için de Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu. KAMEK kurslarının kadınların iş gücüne katılımı için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Kevser Salan Küçükkürtül, “Bu kursa geldiğimde kendimi geliştirebileceğimi fark ettim ve kendimi geliştirdim. Kursta çok güzel arkadaşlıklar edindim ve aynı zamanda hocalarımız bize çok şeyler öğretti” ifadelerini kullandı.