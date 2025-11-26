KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde 170’in üzerinde noktada sürdürdüğü altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda önemli adreslerden biri de Onikişubat’ta bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı oldu. Bölgede yoğun bir tempoyla yürütülen çalışmalarla yeni içmesuyu depolarının şehir şebekesine entegrasyonu gerçekleştiriliyor.

KASKİ ekipleri, altyapı imalatlarında canlı bağlantı tekniğini kullanarak su kesintisine mahal vermeden yeni hatları devreye alıyor. Özel ekipmanlarla bağlantı noktalarının açılması sayesinde hem suyun boşa akması engelleniyor hem de vatandaşlar kesinti yaşamadan daha modern ve güçlü bir içme suyu altyapısına kavuşuyor.

Yeni depoların bağlantılarının tamamlanmasıyla birlikte Üngüt ve Gedemenmahalleleri başta olmak üzere bölgedeki birçok yerleşim yerine daha kaliteli, düzenli ve güvenilir içmesuyu ulaştırılması hedefleniyor.