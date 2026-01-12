Şirikçi’nin vefatı, şehirde ve medya camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Aslen Divanlı Mahallesi'nden olan Ali Fahri Şirikçi, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyordu. Bekir ve Nevruz Şirikçi çiftinin oğlu olan Ali Fahri Şirikçi, Mustafa Eshabil Şirikçi’nin babasıydı. Aynı zamanda, Mustafa Kocaoğlu, Derviş Arıkan, Kurtuluş İnanç ve Tekin Alparslan'ın kayınbabası, Turan Fethi ve Turgut Fikri Şirikçi ile Aysel Ülkü Eren'in kardeşi olan Ali Fahri Şirikçi vefat etti

Cenaze ve Taziye Bilgileri

Ali Fahri Şirikçi'nin cenazesi, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, öğle namazına müteakip Abdulhamithan Camii’nden kaldırılacak. Kapıçam Mezarlığı'na defnedilecektir.

Taziye kabulü ise, 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren Mahmut Babuçcu Taziye Evi'nde yapılacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.