İki ayrı gösterimde yüzlerce minik izleyicileriyle buluşan tiyatro oyunu, çocuklara hem keyifli anlar yaşattı hem de hayal gücünü geliştirdi.

UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk “Edebiyat Şehri” unvanıyla taçlandırılan Kahramanmaraş, değerli kimliğini kültür ve sanat etkinlikleriyle daha da zenginleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında özellikle çocuklara yönelik programlara ayrı bir önem vererek, miniklerin sanatla iç içe büyümesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Sevimli Dinozor Dobizor” adlı tiyatro gösterisi, yüzlerce çocuğun yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Renkli dekorlar, dikkat çekici kostümler ve neşeli şarkılar eşliğinde sahnelenen oyunda; sevimli dinozor Dobizor ile Ahmet’in zamanda yaptığı macera dolu yolculuk salonu dolduran minik sanatseverlere keyifli bir şekilde anlatıldı.

Çocuklar, sahnedeki karakterlerle interaktif şekilde iletişim kurarak hem hayal dünyalarını genişletti hem de dostluk, paylaşma ve cesaret gibi değerleri sanat aracılığıyla deneyimledi. Gösteriyi izleyen aileler, çocuklarının hafta sonunu kültürel ve sanatsal bir atmosferde geçirmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.