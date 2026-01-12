Saat 10.00’da başlayacak programda Gözükara, birbirinden eğlenceli, öğretici ve hayal gücünü besleyen masalları çocuklarla paylaşacak.

UNESCO tarafından Türkiye’nin ilk “Edebiyat Şehri” olarak ilan edilen Kahramanmaraş, bu unvanı kültür ve sanatla pekiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde özellikle çocuklara yönelik etkinliklere ayrı bir değer vererek, miniklerin sanatla büyümesini hedefliyor. Bu kapsamda, 13 Ocak Salı günü çocuklar için özel bir masal dinletisi düzenlenecek.

Menekşe Anaokulu’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden Sevde Gözükara, miniklerle bir araya gelecek. Saat 10.00’da başlayacak programda Gözükara, birbirinden eğlenceli, öğretici ve hayal gücünü besleyen masalları çocuklarla paylaşacak. Etkinlik çocukların hem keyifli vakit geçirmesine hem de okuma sevgisini pekiştirmesine katkı sağlayacak.