Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artırarak sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşların ulaşımda ve günlük yaşamda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla sahadaki ekip ve ekipman sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, bu gece saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı da teyakkuz durumuna geçti.

Meteoroloji verileri doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yoğun şekilde beklendiği kuzey ilçelerde önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta ekipler kar nöbetine başladı.

İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için gerekli tüm planlamalar yapıldı. Ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda konuşlanan ekipler, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kar küreme çalışmalarına başlayacak. Ulaşım ağının açık tutulması için yoğun bir mesai harcayacak ekipler, özellikle sürücülerin ve yayaların güvenliği için tuzlama ve solisyon uygulamalarını da eş zamanlı olarak sürdürecek.

48 İş Makinesiyle Kar Mesaisi

Kuzey ilçelerde toplam 48 iş makinesiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında, ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahalle yolları da sürekli kontrol altında tutulacak. Kar yağışının şiddetine göre ekiplerin müdahale planları anlık olarak güncellenerek, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekipler Sahada, Görev Başında

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşıma açık tutulması için ekiplerin şehrin tüm noktalarında hazır bulunduğu vurgulandı. Ayrıca vatandaşların karla mücadele kapsamında yaşadıkları sorunları ve taleplerini ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden iletebilecekleri belirtilerek, gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edileceği ifade edildi.