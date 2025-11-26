Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şairler Tepesi’nde düzenlenen program, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve bireysel iyilik hâlinin toplumsal dönüşüme katkısını ele alan geniş katılımlı bir buluşmaya dönüştü.Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kahramanmaraş Temsilciliği iş birliğinde hayata geçirilen etkinliğe; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan ile kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kadına Şiddet Bireysel Değil Küresel Mesele

Programda, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı derinden etkileyen küresel bir mesele olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar, şiddetin farklı türleriyle mücadelede herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiği mesajını vurguladı.

“Hedefimiz Kadınların Güvenle Yaşayabileceği Bir Toplum”

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, 25 Kasım’ın dünyada kadına yönelik şiddetle mücadelenin öneminin hatırlandığı kritik bir gün olduğunu belirtti. Taşkıran, “25 Kasım, tüm dünyada kadına yönelik şiddetin konuşulduğu ve mücadelenin altının çizildiği önemli bir gün. Bizler, kadınların onuru ile ve güvenle yaşayabilecekleri bir toplum inşa etmek amacıyla çalışıyoruz. Şiddetin farklı boyutlarına dikkat çeken etkinlikler düzenliyor, içerikler üretiyor, farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Dünyada her gün 5’ten fazla kadın öldürülüyor. 2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 47 bin kadın ve kız çocuğu, partneri ya da başka bir aile üyesi tarafından öldürüldü. Bu cinayetlerin ardında çoğu zaman psikolojik, ekonomik ya da fiziksel şiddet geçmişi bulunuyor” cümlelerini kaydetti.

“Şiddet Hiçbir Gerekçeyle Meşrulaştırılamaz”

Taşkıran, şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını vurgulayarak, “Fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da dijital şiddet gibi çeşitlenen tüm şiddet türleri, sonunda cinayete dönüşme potansiyeli taşıyor. Bu nedenle şiddetin küçüğü büyüğü olmaz, mazereti olamaz. Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak kabul ediyoruz. Bu mücadelede ancak ortak bir duruşla ilerleyebiliriz. Şehrimizdeki tüm kurumları, yerel yönetimleri, eğitim camiasını, medyayı ve her bir vatandaşımızı bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.