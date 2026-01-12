26 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek kamplarda, alanında uzman isimler; konu anlatımları, soru çözüm teknikleri ve sınav stratejilerine yönelik eğitimler verecek.

Genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik destek ve projelerini her geçen gün artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Gençlerin akademik ve mesleki hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) yönelik kapsamlı bir kamp programı düzenliyor.Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş koordinesinde gerçekleştirilecek eğitim kampları, sınavlara hazırlanan gençleri alanında uzman eğitmenlerle buluşturacak. Yoğun ve verimli bir programla planlanan kamplar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

YKS Kampı 26 – 30 Ocak’ta

Kanbur Esnafın Nabzını Tuttu: “Koltuk Sevdam Yok, Hizmet Sevdam Var”
Kanbur Esnafın Nabzını Tuttu: “Koltuk Sevdam Yok, Hizmet Sevdam Var”
İçeriği Görüntüle

26 – 30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek YKS Kampı kapsamında, üniversiteye hazırlanan gençler Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerinden ders alma fırsatı yakalayacak. Kamp süresince; İlyas Güneş, Nurtaç Kozak, İbrahim Karataş, Osman Ömür Neslihanoğlu, Yılmaz Kartal, Mehmet Erdem, Aslan Aydın, Hüseyin Acarlı, Murat Çakır ve Hasan Benlioğlu gençlerle bir araya gelecek.Alanında uzman eğitmenler tarafından kampta; matematik, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve tarih derslerinde konu anlatımları, soru çözüm teknikleri ve sınav stratejilerine yönelik eğitimler verilecek. Yoğun program sayesinde öğrencilerin eksiklerini gidermeleri ve sınav motivasyonlarını artırmaları hedefleniyor.

KPSS Adayları İçin Özel Kamp Programı

Kamu personeli olma hedefiyle KPSS’ye hazırlanan gençler için ise 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde özel bir kamp programı düzenlenecek. Yine Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek KPSS Kampında; Engin Eraydın, İlyas Güneş, Özgür Özkınık, Yelda Ünal ve Günay Aktaş katılımcılarla buluşacak.KPSS Kampı kapsamında uzman isimler tarafından coğrafya, matematik, anayasa, Türkçe ve tarih branşlarında detaylı anlatımlar yapılacak; sınavda sıkça çıkan konular, püf noktalar ve zaman yönetimi gibi başlıklarda gençlere rehberlik edilecek.

Tüm Gençler Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek YKS ve KPSS kamplarına, sınavlara hazırlanan tüm gençlerin davetli olduğu belirtildi.

YKS Kampı Etkinlik Takvimi

Eğitmen

Ders

Tarih

Saat

İlyas Güneş

Matematik

26 Ocak Pazartesi

13.00

Nurtaç Kozak

Matematik

26 Ocak Pazartesi

15.00

İbrahim Karataş

Türkçe

27 Ocak Salı

13.00

Osman Ömür Neslihanoğlu

Türkçe

27 Ocak Salı

15.00

Yılmaz Kartal

Fizik

28 Ocak Çarşamba

13.00

Mehmet Erdem

Kimya

28 Ocak Çarşamba

15.00

Aslan Aydın

Biyoloji

29 Ocak Perşembe

13.00

Hüseyin Acarlı

Biyoloji

29 Ocak Perşembe

15.00

Murat Çakır

Coğrafya

30 Ocak Cuma

13.00

Hasan Benlioğlu

Tarih

30 Ocak Cuma

15.00

KPSS Kampı Etkinlik Takvimi

Eğitmen

Ders

Tarih

Saat

Engin Eraydın

Coğrafya

31 Ocak Cumartesi

13.00

İlyas Güneş

Matematik

31 Ocak Cumartesi

15.00

Özgür Özkınık

Anayasa

31 Ocak Cumartesi

17.00

Yelda Ünal

Türkçe

1 Şubat Pazar

13.00

Günay Aktaş

Tarih

1 Şubat Pazar

15.00