Kılavuzlu Barajı’ndan şehir içi su altyapısına kesintisiz ve güvenilir iletim sağlayacak projenin dalgıç motor ve dalgıç pompa çözümlerinde İMPO–Franklin Electric’in yüksek verimli motor ve pompaları tercih edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından hayata geçirilen su iletim hattı projesi devreye alındı. SMY Sondaj firmasınınyüklenicisi olduğu proje kapsamında, Kılavuzlu Barajı ile şehir içi su altyapısı arasında 1.000 mm çapında ve 12 kilometre uzunluğunda yüksek kapasiteli bir su iletim hattı inşa edildi.

Kahramanmaraş’ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla planlanan projenin pompa ve motor sistemlerinde İMPO–Franklin Electric çözümleri tercih edilerek; kesintisiz, güvenilir ve uzun ömürlü bir altyapı oluşturuldu.

Yüksek kapasiteli pompalarla kesintisiz su iletimi sağlıyor

İMPO–Franklin Electric’in tasarım, uygulama ve devreye alma aşamalarında sağladığı mühendislik desteği ile sistemin teknik gereksinimlere uygun olarak çalışması hedeflendi. Bu kapsamda, her biri 8” – 150 HP yeniden sarılabilir motorla çalışan toplam 22 adet İMPO SS 894/21 dalgıç pompa, sisteme entegre edildi. Saniyede 25 litre debisağlayan pompa sistemleri ile suyun arıtma tesisine güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletilmesi sağlandı.

30–150 HP güç aralığında çalışan İMPO 8” yeniden sarılabilir dalgıç motorlar ile sistemin yüksek performans gereksinimleri karşılandı. 8” NEMA standartlarında mil ucu ve flanş yapısıyla tasarlanan motorların bakım gerektirmeyen ve aynı zamanda suyla yağlanan radyal ve aksiyal rulmanlarıyla işletme sürekliliği desteklendi. Dalgıç motorların kauçuk diyafram ve basınç valfi özelliği ile iç ve dış basınç dengesi korundu. Motorların 30 Hz üzeri frekans konvertörlerinin değişken hızda çalışmaya uygun yapısı ise enerji verimliliğini artırarak sistemin uzun ömürlü ve ekonomik şekilde işletilmesine katkı sundu.

Su iletiminde kullanılan İMPO 8” SS 894/21 dalgıç pompalarla da projenin yüksek kapasiteli ve kesintisiz su iletimi gereksinimleri karşıladı. NEMA standartlarına uygun yapıları ve yarı aksiyal çark tasarımı sayesinde verimli ve stabil bir çalışma sunan pompalar, sağlam mekanik yapılarıyla uzun ömürlü kullanım imkânı sundu. Bu özellikleriyle pompa sistemleri, suyun arıtma tesisine güvenli ve kesintisiz bir şekilde iletilmesini sağlarken, sistemin genel performansını da güçlendirdi.

Sürdürülebilir su yönetimine katkı sunuyor

KASKİ’ye yüksek kapasiteli, enerji verimli ve uzun ömürlü bir su iletim sistemi kazandıran bu proje, düşük bakım ihtiyacı ve avantajlı yaşam döngüsü maliyetleriyle de sürdürülebilir su yönetimine katkı sunuyor.

Planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak devreye alınan proje, kurulan altyapının güvenilirliğini ve kalitesini ortaya koyarken; kamu, yüklenici ve teknoloji sağlayıcıları arasındaki güçlü iş birliğini de yansıtıyor.