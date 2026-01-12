Parti genel merkezinin talimatıyla Nurhak ve Pazarcık ilçe başkanları görev değişikliği yapıldı.

Pazarcık İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Köksoy atandı. Nurhak İlçe Başkanlığı görevine ise Şule Yıldız getirildi.

Parti il teşkilatı, yeni atanan başkanlar ve yönetim kurullarına hayırlı olması ve başarılar diledi. Ayrıca, görevi devreden önceki dönem Pazarcık İlçe Başkanı Mustafa Tepedibi ve yönetimine, bir önceki dönem Nurhak İlçe Başkanı Mehmet Ceritli ve yönetimine, geçmiş dönemde yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.